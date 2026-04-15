Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока самолет авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия 7700 и прервал взлет, передает Telegram-канал SHOT. Воздушное судно остановилось в пределах взлетно посадочной полосы.

Отмечается, что этот сигнал может указывать на чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Точная причина происшествия пока не раскрывается.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно приземлился в США из-за необычного запаха в салоне. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл. После посадки самолет вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях и обеспечили питанием, им перебронировали билеты на альтернативные рейсы.

До этого в пресс-службе российского Минобороны рассказали, что в ходе поисково-спасательных работ обнаружено место падения самолета Ан-26. По данным ведомства, все 29 человек, находившиеся на борту, — пассажиры и члены экипажа — погибли.