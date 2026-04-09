Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 12:19

Неопознанный запах в салоне заставил самолет экстренно сесть

SFC: самолет Delta совершил экстренную посадку в США из-за странного запаха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Необычный запах, распространившийся по салону, стал причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines в США, сообщает портал San Francisco Chronicle. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл.

Менее чем через час после взлета, когда лайнер пролетал над национальным парком Йосемити, пилоты приняли решение резко сменить курс на запад. В итоге борт благополучно приземлился в аэропорту Окленд-Сан-Франциско.

Представитель авиаперевозчика Джесс Меррилл пояснила, что пилоты действовали из соображений предосторожности после того, как члены экипажа пожаловались на странный запах в салоне. Она добавила, что дополнительной информацией о происхождении этого запаха компания пока не располагает.

После посадки самолет вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях, обеспечили питанием и перебронировали билеты на альтернативные рейсы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.