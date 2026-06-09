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09 июня 2026 в 23:40

В России готовят новую систему мониторинга ЧС на транспорте

Минтранс разработал проект приказа системы мониторинга ЧС на транспорте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Минтранс РФ подготовил проект приказа о создании новой подсистемы для мониторинга чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, следует из данных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов России. Предполагается, что система будет функционировать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровне.

Поскольку данная функциональная подсистема вводится впервые, то положение о ней в настоящее время отсутствует, — сказано в документе.

Согласно проекту, система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровне. Ее задачами станут отслеживание ЧС, оценка развития обстановки, оперативное реагирование и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Минтранс подпишет соглашения с рядом стран для развития перевозок в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Среди потенциальных партнеров — Индия, Оман, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие государства. Аналогичные договоренности уже достигнуты с Ираном и Бахрейном.

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