Трех стюардесс увезли в больницу сразу после посадки самолета Три бортпроводницы оказались в больнице после посадки самолета в Сиднее

Три стюардессы попали в больницу из-за сильной турбулентности, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в тот момент, когда международный рейс Delta Air Lines из Лос-Анджелеса заходил на посадку в Сиднее. По словам пассажиров, самолет резко дернуло, а бортпроводниц «подбросило в воздух».

Некоторые из них получили травмы. В аэропорт заранее прибыли экстренные службы. После посадки медики осмотрели пострадавших прямо на взлетной полосе. В итоге помощь понадобилась четырем людям. Три стюардессы были госпитализированы с травмами головы и плеч.

Ранее в пресс-службе аэропорта Пхукета сообщили о жесткой посадке воздушного судна, после которой в гавани временно приостановили взлетно-посадочные операции. Руководство авиаузла заверило, что держит ситуацию под контролем.

Кроме того, самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.