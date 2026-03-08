Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме

Самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме, сообщили в авиакомпании. Посадка была незапланированной.

Известно, что на борту находятся 336 пассажиров и 10 членов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что рейс мог подать сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. По предварительным данным, этот борт уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя.

До этого летевший из Екатеринбурга на Пхукет самолет подал сигнал тревоги из-за технической неисправности. Борт с более чем 300 пассажирами успешно приземлился в аэропорту назначения.

Кроме того стало известно, что около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки. Отмечается, что самолет должен был вылететь в Минеральные Воды 23 февраля в 21:45 по местному времени (17:45 мск), но его задержали на 33 часа. Туристов в итоге разместили в отелях, им предоставили напитки и горячее питание.