08 марта 2026 в 20:45

Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги

Вылетевший из Тюмени в Нячанг самолет Azur Air подал сигнал тревоги

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал тревоги, сообщает Telegram-канал Mash. Boeing 767-300 вылетел из Тюмени более шести часов назад. При подлете к городу Янгон в Мьянме пилоты активировали код 7700.

По предварительным данным, этот борт уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя. В прошлый раз инцидент произошел на рейсе из Екатеринбурга в Таиланд. Сейчас экипаж принимает решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

Ранее летевший из Екатеринбурга на Пхукет самолет подал сигнал тревоги из-за технической неисправности. Борт с более чем 300 пассажирами успешно приземлился в аэропорту назначения. Транспортная прокуратура начала проверку.

До этого рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

самолеты
происшествия
авиация
Тюмень
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
