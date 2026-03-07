Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 09:06

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за событий на Украине

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, передает в соцсети X оперативное командование родов ВС Польши. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны готовы отражать удары.

В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности, — сказано в сообщении.

Также стало известно о создании запретной для полетов зоны на востоке Польши. Запрет введен по требованию оперативного командования вооруженных сил страны в целях обеспечения безопасности государства и будет действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

