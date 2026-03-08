Зимняя Олимпиада — 2026
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спасатели подключили к поискам пропавших в Звенигороде детей беспилотники и вертолет, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Сейчас 13-летнюю Алину и 12-летних Богдана и Ваню разыскивают 153 человека и 17 единиц спецтехники.

Поиски детей продолжаются. Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водолазы столкнулись со сложностями при поиске школьников — им мешает сильное течение в Москве-реке. На данный момент операция не принесла результатов. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

До этого местный рыбак рассказал, что видел, как течение реки унесло одного из мальчиков, пропавших в Звенигороде. Еще один очевидец признался, что слышал крики школьников. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек.

В Санкт-Петербурге тем временем нашли подростка, который пропал неделю назад. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней. Активное участие в поисках принимала региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд „Северо-Запад“».

