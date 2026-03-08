Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 19:16

Спасатели раскрыли особенности поисков подростков из Звенигорода

Пропавших в Звенигороде подростков ищут с помощью эхолотов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью эхолотов, которые определяют глубину реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град». По словам активистов, несовершеннолетних могло снести течением.

Наш отряд занимается тем, что на данный момент совместно с отрядом «ДобротворецЪ» эхолотами осматриваем дно камерами, проверяем затоны. Где, если дети провалились под воду, их могло снести течением, — рассказали в отряде.

В пресс-службе пояснили, что глубина лунок для эхолотов везде разная, так как глубина реки варьируется от 70 сантиметров до двух метров. Там также отметили, что дно в этом месте песчаное и достаточно изменчивое, что делает рельеф непредсказуемым. Дополнительно дно осматривают водолазы.

До этого местный рыбак рассказал, что видел, как течение реки унесло одного из мальчиков, пропавших в Звенигороде. Еще один очевидец признался, что слышал крики школьников. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек.

