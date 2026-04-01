Минобороны сообщило о гибели 29 человек при крушении самолета Ан-26

Обнаружено места крушения самолета Ан-26 в ходе поисково-спасательной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все 29 человек из числа пассажиров и экипажа погибли, уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли, — сказано в сообщении.

Ранее в эфире телеканала CBS показали новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, которое произошло вблизи Вашингтона в январе 2025 года. Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.

Прежде стало известно, что основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.