Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:56

Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

CBS показал видео крушения пассажирского лайнера с вертолетом Black Hawk в США

Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В эфире телеканала CBS показали новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, которое произошло вблизи Вашингтона в январе 2025 года . Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.

На кадрах запечатлен момент сближения воздушных судов, результатом которого стало столкновения. В числе погибших оказались российские фигуристы, чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.

Катастрофа произошла 29 января. Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упал в реку Потомак. На борту находились бывшие советские и российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.

самолеты
вертолеты
крушения
аварии
авиакатастрофы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пасечник раскрыл, сколько муниципалитетов в ЛНР лишились света из-за ВСУ
«Всеми силами продолжит»: Иран предупредил о неизбежном ответе агрессорам
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.