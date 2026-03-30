Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США CBS показал видео крушения пассажирского лайнера с вертолетом Black Hawk в США

В эфире телеканала CBS показали новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, которое произошло вблизи Вашингтона в январе 2025 года . Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.

На кадрах запечатлен момент сближения воздушных судов, результатом которого стало столкновения. В числе погибших оказались российские фигуристы, чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.

Катастрофа произошла 29 января. Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упал в реку Потомак. На борту находились бывшие советские и российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.