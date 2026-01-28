В США раскрыли причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

Основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Blackhawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета, передает The Washington Post. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.
Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть, — рассказала она.
Также в ходе следствия подтвердились неверные действия армии США. Как пишет издание, пилотов не проинформировали о возможных погрешностях данных о высоте. Кроме того, в Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что военные летчики не прошли подготовку к полетам в условиях перегруженного воздушного пространства.
Выяснилось, что один диспетчер одновременно сопровождал полеты пяти вертолетов и шести самолетов. Расследование показало, что он проработал свыше пяти часов без смены и поддержки коллег. Предупреждения о возможном столкновении прозвучали девять раз за 18 минут до крушения.
Катастрофа произошла 29 января. Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упал в реку Потомак. На борту находились бывшие советские и российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Всего погибло 67 человек.
