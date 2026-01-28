Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:58

В США раскрыли причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

WP: вертолет стал причиной крушения в США лайнера с российскими фигуристами

Фото: Ziyu/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Blackhawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета, передает The Washington Post. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.

Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть, — рассказала она.

Также в ходе следствия подтвердились неверные действия армии США. Как пишет издание, пилотов не проинформировали о возможных погрешностях данных о высоте. Кроме того, в Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что военные летчики не прошли подготовку к полетам в условиях перегруженного воздушного пространства.

Выяснилось, что один диспетчер одновременно сопровождал полеты пяти вертолетов и шести самолетов. Расследование показало, что он проработал свыше пяти часов без смены и поддержки коллег. Предупреждения о возможном столкновении прозвучали девять раз за 18 минут до крушения.

Катастрофа произошла 29 января. Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упал в реку Потомак. На борту находились бывшие советские и российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Всего погибло 67 человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии. Воздушное судно упало вблизи аэродрома почти сразу после взлета. Известно, что 73-летний пилот и его пассажир погибли на месте происшествия.

авиакатастрофы
самолеты
крушения
фигуристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности побега осужденных террористов из российского СИЗО
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину «собрали» лицо после ДТП со снегоходом
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.