Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета ABC: в Австралии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии, передает ABC News. Летательный аппарат упал вблизи аэродрома Голд-Кост почти сразу после взлета.

Отмечается, что на борту находились только двое людей. Они оба, 73-летний пилот и его пассажир, погибли на месте происшествия.

Самолет совершал вылет с частной взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшей авиакатастрофы в настоящее время устанавливаются.

