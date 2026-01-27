Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 05:18

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

ABC: в Австралии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии, передает ABC News. Летательный аппарат упал вблизи аэродрома Голд-Кост почти сразу после взлета.

Отмечается, что на борту находились только двое людей. Они оба, 73-летний пилот и его пассажир, погибли на месте происшествия.

Самолет совершал вылет с частной взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшей авиакатастрофы в настоящее время устанавливаются.

Ранее в США частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту разбился при взлете. В связи с крушением бизнес-джета международный аэропорт Бангор в штате Мэн временно закрыли.

До этого самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

Кроме того, судно британо-американской компании Ocean Infinity завершило очередной этап поисков пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана без результатов. Согласно отчету, подводные аппараты так и не нашли обломки самолета.

крушения
Австралия
самолеты
погибшие
