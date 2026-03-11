Раскрыта причина разворота рейса Красноярск — Якутск

Борт авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Красноярск — Якутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, заявили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Информации о конкретных неисправностях пока не поступало.

По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса по маршруту Красноярск — Якутск экипажем воздушного судна авиакомпании «Россия» по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета, — сказано в публикации.

Посадку провели в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. На борту самолета находилось 118 пассажиров. В прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту произошедшего, в органах также оценят обеспечение защиты прав пассажиров задержанного рейса.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.