11 марта 2026 в 10:12

Раскрыта причина разворота рейса Красноярск — Якутск

Самолет Красноярск — Якутск вернулся в аэропорт из-за технических причин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Борт авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Красноярск — Якутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, заявили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Информации о конкретных неисправностях пока не поступало.

По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса по маршруту Красноярск — Якутск экипажем воздушного судна авиакомпании «Россия» по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета, — сказано в публикации.

Посадку провели в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. На борту самолета находилось 118 пассажиров. В прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту произошедшего, в органах также оценят обеспечение защиты прав пассажиров задержанного рейса.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Якутск
рейсы
самолеты
прокуратура
