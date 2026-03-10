Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 18:01

В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дата-центр, работающий на основе выращенных в лаборатории клеток человеческого мозга, появился в Мельбурне, сообщает агентство Bloomberg. Его построил австралийский биотехнологический стартап Cortical Labs. Еще один подобный центр уже скоро появится в Сингапуре. В Cortical Labs хотят бросить вызов таким компаниям, как Nvidia.

Биотехнологический стартап Cortical Labs работает над двумя небольшими центрами обработки данных, управляемыми клетками человеческого мозга, помещая выращенные в лаборатории нейроны в кремний в рамках эксперимента, — говорится в публикации.

Уточняется, что дата-центры Cortical Labs вместо обычных процессоров используют CL1, работающие на основе живых человеческих клеток. Это первая в мире система «синтетического биологического интеллекта». В ней биологические нейроны, выращенные в лаборатории на основе клеток крови человека, совмещены с кремниевыми чипами.

Ранее появилась информация, что российские и индонезийские ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений при разработке новых лекарственных форм. Работы будут проводиться на базе совместной лаборатории «Экватор», созданной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом.

