В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток

Дата-центр, работающий на основе выращенных в лаборатории клеток человеческого мозга, появился в Мельбурне, сообщает агентство Bloomberg. Его построил австралийский биотехнологический стартап Cortical Labs. Еще один подобный центр уже скоро появится в Сингапуре. В Cortical Labs хотят бросить вызов таким компаниям, как Nvidia.

Биотехнологический стартап Cortical Labs работает над двумя небольшими центрами обработки данных, управляемыми клетками человеческого мозга, помещая выращенные в лаборатории нейроны в кремний в рамках эксперимента, — говорится в публикации.

Уточняется, что дата-центры Cortical Labs вместо обычных процессоров используют CL1, работающие на основе живых человеческих клеток. Это первая в мире система «синтетического биологического интеллекта». В ней биологические нейроны, выращенные в лаборатории на основе клеток крови человека, совмещены с кремниевыми чипами.

