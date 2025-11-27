Поломка самолета чуть не лишила жизни выпускников, летевших на Бали

Самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку после отказа двигателя при взлете, сообщает портал News.com.au. Инцидент с лайнером Boeing 737 MAX произошел во время рейса из Мельбурна на остров Бали.

Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе. На земле борт ожидало развернутое аварийно-спасательное обеспечение.

Ранее в Соединенных Штатах пассажир авиалайнера в состоянии паники открыл аварийный выход и сорвал выполнение рейса. Инцидент произошел в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте с 48-летним Йоханнесом Ван Хеертумом, у которого случился приступ психического расстройства. Сначала он позвонил в экстренную службу 911, а затем привел в действие аварийный выход, что вызвало развертывание надувного трапа.

Кроме того, частный воздушный лайнер с тремя пассажирами на борту потерпел катастрофу в гористой местности Японии. Происшествие случилось утром 18 ноября недалеко от населенного пункта Хосино в префектуре Фукуока.