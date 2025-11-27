День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:58

Поломка самолета чуть не лишила жизни выпускников, летевших на Бали

Boeing 737 MAX с выпускниками экстренно сел в Мельбурне

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Batik Air Malaysia Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Batik Air Malaysia Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку после отказа двигателя при взлете, сообщает портал News.com.au. Инцидент с лайнером Boeing 737 MAX произошел во время рейса из Мельбурна на остров Бали.

Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе. На земле борт ожидало развернутое аварийно-спасательное обеспечение.

Ранее в Соединенных Штатах пассажир авиалайнера в состоянии паники открыл аварийный выход и сорвал выполнение рейса. Инцидент произошел в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте с 48-летним Йоханнесом Ван Хеертумом, у которого случился приступ психического расстройства. Сначала он позвонил в экстренную службу 911, а затем привел в действие аварийный выход, что вызвало развертывание надувного трапа.

Кроме того, частный воздушный лайнер с тремя пассажирами на борту потерпел катастрофу в гористой местности Японии. Происшествие случилось утром 18 ноября недалеко от населенного пункта Хосино в префектуре Фукуока.

самолеты
поломки
выпускники
Бали
Мельбурн
посадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.