Пассажир сорвал международный рейс из-за паники

В США пассажир из-за паники открыл аварийный выход самолета и сорвал рейс, сообщил телеканал CBS News. Инцидент произошел в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Как отметил телеканал, у 48-летнего Йоханнеса Ван Хеертума случился приступ психического расстройства. Находясь на борту самолета, который должен был вылететь в Нидерланды, он решил, что у другого пассажира есть оружие. Сначала он позвонил в службу 911, а после этого открыл аварийный выход, после чего развернулся надувной трап.

В результате рейс отменили, а Ван Хеертума задержали правоохранители. Его обвинили в безрассудном поведении и поместили в окружную тюрьму.

Ранее в аэропорту Германии двое мужчин попытались догнать самолет, который должен был отправиться в Бухарест. Они пробежали по взлетно-посадочной полосе, несмотря на то что у борта уже горели красные огни, предупреждающие об опасной зоне вокруг самолета.

До этого на борту пассажирского самолета авиакомпании Scoot, который следовал из Гонконга в Сингапур, произошло возгорание. Причиной стал перегрев внешнего аккумулятора одного из пассажиров.