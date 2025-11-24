На борту пассажирского самолета вспыхнул пожар Пожар начался на борту самолета во время рейса из Гонконга в Сингапур

На борту пассажирского самолета авиакомпании Scoot, следовавшего из Гонконга в Сингапур, произошло возгорание, сообщает South China Morning Post. По предварительным данным, причиной стал внешний аккумулятор одного из путешественников. Экипаж оперативно ликвидировал пламя, и лайнер благополучно приземлился. Инцидент произошел 22 ноября на подлете к пункту назначения.

На рейсе Scoot из Гонконга в Сингапур из-за перегрева внешнего аккумулятора возник небольшой пожар, но бортпроводники быстро его потушили. О пострадавших не сообщалось, — говорится в материале.

