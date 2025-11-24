День матери
24 ноября 2025 в 15:33

На борту пассажирского самолета вспыхнул пожар

Пожар начался на борту самолета во время рейса из Гонконга в Сингапур

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
На борту пассажирского самолета авиакомпании Scoot, следовавшего из Гонконга в Сингапур, произошло возгорание, сообщает South China Morning Post. По предварительным данным, причиной стал внешний аккумулятор одного из путешественников. Экипаж оперативно ликвидировал пламя, и лайнер благополучно приземлился. Инцидент произошел 22 ноября на подлете к пункту назначения.

На рейсе Scoot из Гонконга в Сингапур из-за перегрева внешнего аккумулятора возник небольшой пожар, но бортпроводники быстро его потушили. О пострадавших не сообщалось, — говорится в материале.

Ранее пассажирка бизнес-класса из России столкнулась с кражей в багаже во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. Женщина летела вместе с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. После приземления она обнаружила, что ее чемодан вскрыли, а шкатулка с украшениями разграблена.

До этого стало известно, что октябрьский инцидент с Boeing 737 United Airlines в США произошел из-за того, что неисправный метеозонд врезался в самолет. Он пробил лобовое стекло, и осколки ранили пилотов. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити.

