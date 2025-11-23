Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 16:19

Россиянку нагло ограбили в самолете

На рейсе Turkish Airlines из багажа россиянки похитили украшения

Самолет авиакомпании Turkish Airlines Самолет авиакомпании Turkish Airlines Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Пассажирка бизнес-класса из России столкнулась с кражей в багаже во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина летела вместе с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. После приземления она обнаружила, что ее чемодан вскрыли, а шкатулка с украшениями разграблена.

По словам потерпевшей, воры оставили ей всего несколько сережек и одно кольцо, тогда как все бусы, цепочки и браслеты исчезли. Женщина предполагает, что преступники искали золото, но похитили только бижутерию, материальный ущерб от кражи составил около 20 тыс. рублей. К счастью, перед вылетом потерпевшая в последний момент решила переложить в ручную кладь свое помолвочное кольцо стоимостью 400 тыс. рублей. Сейчас россиянка готовит претензию в адрес авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее таможенники задержали в аэропорту Шереметьево 43-летнего гражданина Индии, который, следуя через «зеленый коридор», пытался незаконно провезти в Россию более 1000 ювелирных изделий, бриллианты и самоцветы на общую сумму 9,4 млн рублей. Драгоценности были обнаружены у мужчины в карманах брюк.

