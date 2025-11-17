Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:50

В Шереметьево остановили иностранца с полными карманами драгоценностей

В Шереметьево задержали гражданина Индии с драгоценностями на 9,4 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гражданина Индии задержали в аэропорту Шереметьево при попытке провезти в Россию крупную партию драгоценностей на сумму 9,4 млн рублей, сообщает ФТС России. По данным ведомства, таможенники изъяли у иностранца более 1000 ювелирных изделий, бриллианты и самоцветы.

Драгоценности на 9,4 млн рублей обнаружили таможенники у авиапассажира. Более 1000 ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии, — говорится в сообщении.

По информации таможенной службы, 43-летний мужчина следовал через «зеленый коридор», когда его остановили для выборочного контроля. В карманах его брюк были обнаружены золотые кольца, серьги и множество драгоценных камней в фасовочных пакетах. Задержанный пояснил, что везет их в качестве подарков друзьям и незнаком с таможенными правилами.

Экспертиза установила, что изъятые украшения были изготовлены из золотых сплавов 750, 585 и 375-й пробы. Среди камней оказались бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты и корунды. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет колонии.

Ранее таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей. В ФТС уточнили, что она прибыла в столицу рейсом из Дубая.
Россия
Шереметьево
таможня
ФТС
иностранцы
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.