В Шереметьево остановили иностранца с полными карманами драгоценностей В Шереметьево задержали гражданина Индии с драгоценностями на 9,4 млн рублей

Гражданина Индии задержали в аэропорту Шереметьево при попытке провезти в Россию крупную партию драгоценностей на сумму 9,4 млн рублей, сообщает ФТС России. По данным ведомства, таможенники изъяли у иностранца более 1000 ювелирных изделий, бриллианты и самоцветы.

Драгоценности на 9,4 млн рублей обнаружили таможенники у авиапассажира. Более 1000 ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии, — говорится в сообщении.

По информации таможенной службы, 43-летний мужчина следовал через «зеленый коридор», когда его остановили для выборочного контроля. В карманах его брюк были обнаружены золотые кольца, серьги и множество драгоценных камней в фасовочных пакетах. Задержанный пояснил, что везет их в качестве подарков друзьям и незнаком с таможенными правилами.

Экспертиза установила, что изъятые украшения были изготовлены из золотых сплавов 750, 585 и 375-й пробы. Среди камней оказались бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты и корунды. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет колонии.

Ранее таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей. В ФТС уточнили, что она прибыла в столицу рейсом из Дубая.