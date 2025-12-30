В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками МВД России анонсировало эксперимент по набору иностранных работников

В России в 2027–2029 годах предлагается провести эксперимент по привлечению иностранных работников в форме организованного набора, сообщили в Telegram-канале МВД. Он будет проходить по всей территории страны, кроме Москвы и Подмосковья.

Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 млрд рублей в год, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее МВД России утвердило перечень данных, которые будут включены в единый цифровой профиль каждого иностранного гражданина, находящегося в стране. Проект соответствующего постановления правительства предусматривал сбор информации из государственных ведомств — от ФСБ и ФНС до Минпросвещения и ФОМС.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой мигрант, не верифицированный в России согласно действующему закону, должен быть немедленно выдворен из страны. По его словам, пребывание приезжих в стране необходимо сделать абсолютно прозрачным.