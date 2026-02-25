Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:24

«Картина не такая радужная»: депутат о ситуации на рынке жилья в России

Депутат Панеш: массовое строительство студий не решает жилищную проблему в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рекордный ввод 108 млн квадратных метров жилья демонстрирует высокие темпы отрасли, но строительство студий площадью 15-18 «квадратов» не решает жилищную проблему, высказал мнение в разговоре с ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Так он прокомментировал озвученые премьер-министром Михаилом Мишустиным данные о вводе жилья в 2025 году.

108 млн кв. м — это мощный показатель работы строительного комплекса. Но когда мы говорим о доступности жилья, картина получается не такой радужной, — подчеркнул парламентарий.

По словам Панеша, коэффициент доступности жилья остался на уровне 3–3,5 года. Это значит, что семья из трех человек должна откладывать весь свой доход без остатка больше трех лет, чтобы накопить на квартиру. При этом доля семей, способных купить жилье в кредит или за собственные средства, составляет лишь 58%. Причина — рост цен, который спровоцировала, в том числе, «массовая раздача льготной ипотеки всем подряд», уверен депутат.

Панеш призвал сделать программы адресными и привязать их к демографии: например, ставка 2–3% должна предоставляться семьям при рождении третьего ребенка и только на квартиры с нормой не менее 18 кв. м на человека. Особое возмущение депутата вызвала тенденция строительства микростудий по 15–18 «квадратов».

Это не решение жилищной проблемы. В таких условиях нормальная семья жить не может. Нужны стандарты, чтобы строилось жилье, пригодное именно для жизни, а не для ночлега, — заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе заявил, что не менее 1,85 млн семей оформили льготную ипотеку. По его словам, эта программа стала самой востребованной у населения в 2025 году.

