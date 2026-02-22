Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Во третьем выпуске шоу седьмого сезона шоу «Маска» от 22 февраля 2026 года была рассекречена личность Жука. Какие подробности известны, кто из знаменитостей выступал в этом костюме, кого спасли от вылета из программы?

Какие маски борются за победу в новом, седьмом сезоне

Седьмой сезон шоу «Маска» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Каждую неделю один из участников покидает проект и раскрывает свою личность. Финал традиционно проходит в конце весны, когда остаются четверо участников, кого за все время судьи и зрители так и не смогли отгадать.

Выступления участников оценивают члены жюри, куда входят певцы Филипп Киркоров, Валерия и Сергей Лазарев, шоумен Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко. Ведущий — шоумен Вячеслав Макаров.

В новом сезоне снова 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Коралл, Жук, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри, Бобер. Первый выпуск прошел без исключений, а во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась Роза Сябитова.

Кто снял маску во втором выпуске шоу «Маска» 22 февраля

22 февраля третий выпуск открыло выступление Жука с песней HammAli & Navai «Птичка». Судьи обратили внимание, что исполнял песню непоющий человек. Под маской заподозрили Егора Крида. Юркиса и Вадима Галыгина. Далее на сцену вышла Лиса с песней »Пропадаю я» Любовь Успенской. Зрители сразу заподозрили под маской Лизу Арзамасову и Екатерину Шпицу, позже появились версии о Наташе Королевой и Олесе Судзиловской. Третьим на сцену вышел Коралл с песней No stress от Laurent Wolf — жюри в шутку предположили, что это может быть Елена Малышева, Лариса Гузеева или Алена Свиридова. Следом Лягушка исполнила «Траву у дома» группы «Земляне». Судьи предположили, что это может быть Юлия Пересильд, Саша Савельева, Ольга Зарубина или Виктория Дайнеко. Далее выступил Баран с песней Дина Мартина Sway. Под маской может скрываться Павел Воля, Игорь Верник и Алексея Чумакова, считают жюри. По итогам выступлений пятерки кандидатом на вылет зрители избрали Жука.

Шестым на сцену вышла Колибри с песней Адель Rolling in the Deep. Судьи считают, что это может быть Юлия Савичева, Татьяна Буланова или Елена Воробей. Богатырь спел композицию Марка Бернеса «Ты мне снилась», в участнике увидели SHAMAN и NILETTO. Жираф исполнил Blue Suede Shoes Элвиса Пресли, и на счет этого артиста предположений не прозвучало, хотя маску сильно похвалили за номер. Бобер выступил с «Зеленоглазым такси» Михаила Боярского. Жюри посчитали, что это может быть Станислав Ярушин, Егор Дружинин или Влад Соколовский. По результатам второго голосования зрители решили избавиться от Колибри.

Фото: НТВ

Десятым участником вышел Гиппопотам с песней No Limit группы 2 Unlimited. Версии: Юлия Караулова, Света Светикова, Александра Урсуляк. Сурикат исполнит песню ансамбля Золотое кольцо «Течет ручей», жюри «видят» под маской Даву или Кирилл Астапов (SOCRAT). Снегирь спел «Бабье лето» Джо Дассена. Судьи полагают, что это может быть Александр Маршал, Кай Метов или Николай Фоменко. Месяц исполнил песню Полины Гагариной «Нет», и жюри предположили, что это Тося Чайкина, Саша Воробьева или Лера Астапова. В этой группе зрители выбрали Снегиря.

У судей есть три кандидата на вылет: Жук, Колибри и Снегирь. Зрители решили сами спасти Снегиря, и между двумя кандидатами судьи заставляют снять маску Жука. Под ней скрывался футболист Дмитрий Тарасов. Зрители в Сети отметили, что непоющую звезду отгадать почти невозможно, потому что ждешь известного артиста. Сам же Дмитрий покинул шоу на позитивной ноте.

