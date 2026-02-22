Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ

Певица Земфира (Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список иноагентов) приостановила карьеру и уехала из Парижа в Лондон, пишут СМИ. Что об этом известно, как живет Земфира?

Из-за чего Земфира приостановила карьеру

Как писал NEWS.ru, Земфира отказалась от масштабных концертов до мая 2026 года, так как решила передохнуть от медийной жизни и постоянных гастролей. Артистка готова выступить на корпоративе минимум за €150 тысяч. По данным источника, те, кто хочет видеть певицу на своем мероприятии, должны быть как можно меньше связаны с Россией. Частное выступление должно быть оговорено за полгода.

Отмечается также, что Земфира не имеет возможности выступать перед соотечественниками в странах СНГ, поскольку боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию. У певицы ранее был инцидент в Дубае: перед мероприятием в ОАЭ с Земфирой провели беседу и пригрозили проблемами со въездом в страну и штрафом, напомнив о кейсе юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который за публичные политические заявления был оштрафован на 100 тысяч дирхамов. Концерт в итоге прошел без желто-синих флагов, плакатов, общения и политики.

Сколько Земфира зарабатывает за границей

Продюсер Сергей Лавров сообщил NEWS.ru, что у Земфиры самые высокие гонорары по сравнению с другими артистами-иноагентами, уехавшими за границу после 2022 года.

«Земфира — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и на нее едут за границу даже из России. На других артистов так не поедут», — сказал Лавров.

По его словам, певица до сих пор собирает стадионы и другие большие площадки и не будет работать меньше чем за €50 тысяч. За корпоратив Земфире предлагали €300 тысяч.

«Она работает редко, но метко, собирает дворцы спорта. Коллеги рассказывали, что в Дубае на ее выступлении собралось что-то около 8–10 тысяч человек, €300 тысяч она могла за это заработать», — предположил продюсер.

Земфира Фото: Максим Блинов /РИА Новости

Вернется ли Земфира в Россию, что она говорила об СВО

Земфира в день начала спецоперации выступила против действий российской власти и неоднократно подтверждала свою позицию во время концертов за границей.

В феврале 2023 года исполнительницу признали иноагентом. Она пыталась добиться снятия этого статуса, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил ее иск. В Минюсте пояснили, что поводом для внесения Земфиры в реестр послужило иностранное финансирование.

«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации, получала поддержку от иностранных источников», — сообщили в ведомстве.

В сентябре 2024 года Земфира обжаловала в Верховном суде России отказ исключить ее из списка иноагентов, однако суд отказался рассматривать претензию.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что, несмотря на это, Земфира, скорее всего, планирует вернуться в Россию. Он сделал такие выводы на основе того, что артистка сохранила статус индивидуального предпринимателя в стране. Продюсер также заявил, что артистка недостаточно востребована за рубежом.

«Там она звезда для немногочисленной русской диаспоры, среди которой есть те, кто не слушает Земфиру. В лучшем случае можно собрать зрительный зал на 500 мест. Она же жить привыкла на широкую ногу. Почему бы не сохранить свое ИП? По всей видимости, у нее здесь есть бухгалтер. Он решает ее вопросы. Мало ли, на всякий случай, чтобы не рвать все окончательно», — заявил он.

Общественный деятель и блогер Вадим Манукян отметил, что после окончания СВО все иноагенты, не находящиеся под уголовным преследованием, попытаются вернуться на родину, то же касается и Земфиры.

«Земфира в последнее время перестала поддерживать Украину на своих концертах. По всей видимости, она надеется на возвращение», — предположил Манукян.

