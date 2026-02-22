Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 10:08

Земфира решила уйти со сцены

Певица Земфира ушла в творческий перерыв до мая 2026 года

Земфира Земфира Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) приостановила карьеру до мая 2026 года, передает Telegram-канал Mash. Источник отмечает, что певица решила передохнуть от медийной жизни и переехала из Парижа в Лондон.

Последний большой тур Земфиры состоялся в 2025 году. Официального подтверждения от самой певицы пока не поступало.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Отец артиста отметил, что вопрос о повторной подаче жалобы остается открытым.

Тем временем Мировой суд в Москве начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Адвокат ведущей Леонид Соловьев напомнил, что ее обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.

Второй Западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил Лазареву на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года телеведущая в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости террористических атак в России. Позже Лазарева обжаловала приговор в Верховном суде России.

шоу-бизнес
культура
Земфира
певицы
