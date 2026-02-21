Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту

Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает РИА Новости со ссылкой на отца артиста. Он отметил, что вопрос о повторной подаче жалобы остается открытым.

Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем, — прокомментировал Валерий Шарлот.

Самарский областной суд вынес приговор Шарлоту, назначив ему 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Против певца также были возбуждены дела за уничтожение документов и разжигание ненависти. Впоследствии прокуратура сообщила, что суд вынес решение о переводе Шарлота в исправительную колонию общего режима в связи с систематическими нарушениями дисциплины и его отрицательным воздействием на других осужденных.

Ранее Московский городской суд оставил без изменений приговор блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был заочно осужден на восемь лет колонии. Апелляция защиты была отклонена, и решение вступило в законную силу.