В Бахрейне назвали число сбитых с начала конфликта ракет из Ирана

ВС Бахрейна заявили об уничтожении 121 ракеты Ирана с начала конфликта

Системы ПВО Бахрейна с начала военного противостояния в регионе уничтожили более 120 ракет и почти 200 беспилотников, говорится в заявлении командования бахрейнской армии. В ведомстве уточнили, что они были запущены из Ирана.

ПВО страны с начала иранских атак перехватили и ликвидировали 121 ракету и 193 боевых беспилотника, — указали в армии Бахрейна.

Ранее Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля. Также они нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.