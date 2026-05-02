Бизнесмен Кайзер арестован по делу о мошенничестве

Директора австрийской «Экоком» арестовали по делу о рекультивации «Кучино»

Директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер был арестован по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС информацию правоохранительных органов. Речь идет о работах по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино».

По версии следствия, Кайзер, будучи руководителем, нарушил условия госконтракта, когда компания выполняла работы на полигоне, расположенном в городском округе Балашиха. Это происходило в период с 2018 по 2020 год.

Его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже срок продлили.

Компания «Экоком» на протяжении 15 лет работала по части рекультивации некоторых российских мусорных полигонов. В этом списке был и полигон «Кучино».

