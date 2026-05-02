02 мая 2026 в 05:38

Бизнесмен Кайзер арестован по делу о мошенничестве

Директора австрийской «Экоком» арестовали по делу о рекультивации «Кучино»

Директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер был арестован по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС информацию правоохранительных органов. Речь идет о работах по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино».

По версии следствия, Кайзер, будучи руководителем, нарушил условия госконтракта, когда компания выполняла работы на полигоне, расположенном в городском округе Балашиха. Это происходило в период с 2018 по 2020 год.

Его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже срок продлили.

Компания «Экоком» на протяжении 15 лет работала по части рекультивации некоторых российских мусорных полигонов. В этом списке был и полигон «Кучино».

Ранее суд в Бурятии отправил под домашний арест директора рудника Ирокинда, где погибли шесть рабочих под лавиной. По данным региональной прокуратуры, соответствующая мера будет действовать почти два месяца. Сообщается, что расследование уголовного дела идет полным ходом.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
