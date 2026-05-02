02 мая 2026 в 06:00

Япония закупила партию нефти с Сахалина у России

Японская компания Taiyo Oil закупила партию нефти у РФ из-за перекрытия Ормуза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японская компания Taiyo Oil приобрела партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend, передает ТАСС. Закупка была осуществлена в рамках диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока.

В компании заявили, что несут ответственность за стабильность поставок нефтепродуктов и действуют в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике Японии. Там также отметили, что используют национальные запасы нефти и стремятся расширять географию поставок, снижая зависимость от ближневосточного региона.

Представитель Taiyo Oil сообщил, что на поставки нефти Sakhalin Blend не распространяются санкционные ограничения. При этом он уточнил, что решения о будущих закупках данного сорта нефти пока не приняты.

Ранее на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent значительно подскочила и впервые с июня 2022 года преодолела порог в $120 за баррель (около 8,9 тыс. рублей) за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в июне 2026 года также подорожали на 8,15%, достигнув отметки $108,07 (около 8,1 тыс. рублей) за баррель.

Мир
Япония
Сахалин
нефть
Ормузский пролив
