В Ростовской области уничтожили беспилотники в двух районах

Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал Слюсарь.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, рассказала глава округа Татьяна Витушева. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил: атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем выразил мнение, что атаки ВСУ на Туапсе направлены на психологическое воздействие на россиян. Он отметил, что удары носят как военный, так и информационный характер.