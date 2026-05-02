02 мая 2026 в 06:19

В Ростовской области уничтожили беспилотники в двух районах

Слюсарь: в Ростовской области ночью уничтожили беспилотники в двух районах

Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал Слюсарь.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, рассказала глава округа Татьяна Витушева. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил: атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем выразил мнение, что атаки ВСУ на Туапсе направлены на психологическое воздействие на россиян. Он отметил, что удары носят как военный, так и информационный характер.

На Западе узнали, что Зеленский решил сменить стратегию
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Семья из семи человек сгорела заживо в ночном пожаре
Знаменитый рэпер задал роскошный тон своему первому туру по России
Средства ПВО «спасли» российский регион от БПЛА ВСУ
ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью
Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы
В Москве почти лето, а где-то холодрыга до −20: погода в РФ в будни 4–8 мая
Косачев обвинил Запад в игнорировании вердикта ЕСПЧ по событиям в Одессе
Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году
В России расширят перечень объектов для трансплантации
ВМФ РФ могут назначить охранять торговый флот на Балтике
Россия стала лидером по одному критерию среди стран G20
В Ростовской области уничтожили беспилотники в двух районах
Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России
Япония закупила партию нефти с Сахалина у России
В Новгородской области активизировалась система ПВО
«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 мая
Бизнесмен Кайзер арестован по делу о мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 мая
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

