В Госдуме указали на двойную цель ударов ВСУ по Туапсе Депутат Колесник назвал целью атак ВСУ на Туапсе психологическое воздействие

Атаки ВСУ на Туапсе направлены на психологическое воздействие на россиян, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что удары носят как военный, так и информационный характер.

Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие, — подчеркнул депутат.

Парламентарий также указал на попытки украинской стороны нанести экономический и экологический ущерб. Туапсе, как он напомнил, является важным глубоководным портом, через который проходит значительная часть грузов, и целью атак является вывод из строя ключевой инфраструктуры.

У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся, — сказал Колесник.

По мнению депутата, в ответ необходимо нанести удары по всей логистической инфраструктуре на Украине, включая склады, цепочки снабжения и подходы к портам. Он допустил, что такие меры заставят Киев пересмотреть свои действия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.