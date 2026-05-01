В Госдуме указали на двойную цель ударов ВСУ по Туапсе

Атаки ВСУ на Туапсе направлены на психологическое воздействие на россиян, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что удары носят как военный, так и информационный характер.
Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие, — подчеркнул депутат.
Парламентарий также указал на попытки украинской стороны нанести экономический и экологический ущерб. Туапсе, как он напомнил, является важным глубоководным портом, через который проходит значительная часть грузов, и целью атак является вывод из строя ключевой инфраструктуры.
У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся, — сказал Колесник.
По мнению депутата, в ответ необходимо нанести удары по всей логистической инфраструктуре на Украине, включая склады, цепочки снабжения и подходы к портам. Он допустил, что такие меры заставят Киев пересмотреть свои действия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.