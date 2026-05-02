02 мая 2026 в 05:51

В Новгородской области активизировалась система ПВО

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о работе системы противовоздушной обороны в регионе, написав об этом в своем Telegram-канале. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

В Новгородской области работает система ПВО. Прошу сохранять спокойствие, — написал глава региона.

Отдельно Дронов предупредил об опасности при обнаружении возможных обломков беспилотных летательных аппаратов. Приближаться к ним и трогать настоятельно не рекомендуется.

Это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112, — подчеркнул он.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. Атака была своевременно пресечена. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин до этого заявил, что атака беспилотников ВСУ совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. Пострадавших нет.

