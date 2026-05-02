Стало известно, как один беспилотник ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ

Российские военные применили беспилотный летательный аппарат для уничтожения танка ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Удар нанес расчет войск беспилотных систем 506-го полка группировки «Центр», уточнили в ведомстве.

Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», применив ударный беспилотный летательный аппарат, уничтожил танк формирований ВСУ на добропольском направлении, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данным объективного контроля украинские подразделения недостаточно эффективно усиливают защиту бронетехники от дронов. Также подчеркивается, что профессионализм российских операторов позволяет поражать цели даже в сложных погодных условиях.

Ранее стало известно о шести ударах возмездия по украинским оборонным предприятиям, объектам энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры со стороны российских войск за период с 25 апреля по 1 мая. Удары стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.