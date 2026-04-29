Россия применила новую ракету в зоне СВО? Что о ней известно, подробности

Украинская разведка заявила о применении новой российской ракеты в зоне спецоперации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Какие подробности известны о ракете, каковы ее характеристики и особенности?

Что на Украине заявили о применении новой российской ракеты

ГУР Минобороны Украины заявило, что в зоне СВО была применена новейшая крылатая ракета С-71К «Ковер» — уникальное оружие, разработанное для истребителя Су-57.

В ряде материалов, которые цитируют украинскую разведку, утверждается, что первое применение нового российского оружия в рамках специальной военной операции состоялось в конце 2025 года.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о новой российской ракете, характеристики

Российские СМИ пишут, что речь может идти о паре крылатых ракет / барражирующих боеприпасов С-71К «Ковер» и С-71 «Монохром». Вероятная дальность полета составляет до 300 км, максимальная скорость — до 950 км/ч, рабочая высота — до 8 км, минимальная высота полета — 5–75 м.

Макет ракеты Raytheon AGM-154 JSOW

Первый из двух вариантов представляет собой малозаметную крылатую ракету-авиабомбу (аналог американской новинки AGM-154 Joint Standoff Weapon) с турбореактивным двигателем для скрытого поражения целей по известным координатам, рассказывается в книге исследователя советской и российской авиации Павла Плунского «ОКБ Сухого. Посвящено 85-летию».

«Монохром» в свою очередь — умный поводырь. Если С-71К «Ковер» — модуль (футляр) для ФАБ-250-270 для ударов по заданным целям, то С-71М «Монохром» — автономный барражирующий боеприпас с интеллектуальной системой наведения. Он может не только уничтожать цели в указанной локации, но и, как утверждается, координировать «Ковры», а также, возможно, другое вооружение истребителей Су-57 и тяжелых ударных беспилотников С-70.

Предполагается, что изделия запускаются совместно. «Монохром» с помощью системы умного поиска, распознавания и наведения на основе нейросетей обнаружит цель, примет решение об уничтожении или передаст задачу с наземного или воздушного пункта управления своим менее «интеллектуальным» собратьям — «Коврам».

Похожие решения применялись еще на советских ПКР «Москит» и «Базальт» 1980-х годов. Они действовали под руководством «ведущего», который после запуска управлял остальными летящими противокорабельными ракетами.

С-71М «Монохром» и С-71К «Ковер» имеют квадратное сечение конфигурации корпуса для возможности размещения во внутренних отсеках вооружения Су-57. Оба аппарата обладают малой радиолокационной заметностью.

Су-57

ГУР утверждает, что фюзеляж С-71К изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы каркаса выполнены из алюминиевых сплавов.

Конструктивно С-71 имеет трапециевидный фюзеляж со складывающимся стреловидным крылом и перевернутыми V-образными цельноповоротными стабилизаторами, воздухозаборник размещен сзади.

Какие задачи может выполнять С-71

Ракета С-71К «Ковер» скорее предназначена для нанесения ударов по глубокому тылу противника, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Точечные удары по критически важным, но неподвижным целям. Пока это скорее ценный, но штучный инструмент, чья реальная эффективность будет определяться далеко не на полях сражений», — приводит слова Журавлева «Газета.Ru».

По словам парламентария, интеграция серийной фугасной авиабомбы (ФАБ-250) в корпус с турбореактивным двигателем и дальностью до 300 км позволяет такому малозаметному носителю, как Су-57, наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств противовоздушной обороны.

