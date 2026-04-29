200 щенков сгорели заживо в Нижнем Новгороде: как это произошло, детали

Около 200 щенков погибли при пожаре в Нижнем Новгороде. Как это произошло, в каких условиях они содержались?

Как 200 щенков сгорели заживо в Нижнем Новгороде

Животные погибли при пожаре, возникшем в результате халатности хозяйки, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Инцидент произошел на улице Воронихина в Ленинском районе города.

Нижегородка отапливала помещение, где жили собаки, старой печкой без заслонки. Угли вылетели из очага на пол, разгорелся огонь, уничтоживший часть постройки. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, собаки были заперты внутри, не имея возможности выбраться.

Источники со ссылкой на хозяйку пишут, что количество погибших собак — около 200. Она разводила на продажу щенков шпицев, бульдогов и чихуа-хуа.

К ликвидации возгорания привлекались шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают точную причину происшествия.

Фото: МЧС России

Какие еще инциденты с собаками были недавно

На прошлой неделе СМИ писали о собаке породы самоед по кличке Ума, которая оказалась заперта на балконе без еды и воды в Санкт-Петербурге. Соседи пытались спасти животное, которое «звало на помощь» без перерыва — днем и ночью.

Ситуация развернулась в многоэтажном доме на Парашютной улице. Чтобы помочь собаке, жильцы спустили на веревке с верхнего этажа воду и еду — окно на балконе, где оставили животное, оказалось открытым.

Проблема, по словам местных жителей, длилась около года. Соседи не раз обращались к хозяйке и вызвали полицию, но ситуация не менялась. Жильцы утверждают, что женщина злоупотребляет спиртным — у входа в ее квартиру заметили пустые банки из-под алкоголя.

Впоследствии Уму вызволили с балкона — это сделал промышленный альпинист, который спустился к собаке от соседей сверху. Самоед остался у них. Животное было истощено, но не в критическом состоянии.

В публикациях говорилось, что хозяйка собаки не выходит на связь с 19 апреля. Ее мобильный телефон был отключен, когда с ней пытались связаться соседи. Вернувшийся домой сожитель сообщил волонтерам, что не знает о ее местонахождении. Также неизвестно, где маленький ребенок женщины. Собственница арендованной квартиры узнала о происшествии из новостей и подтвердила, что арендатор пропала внезапно и без предупреждения.

Другой инцидент с собакой недавно произошел в Тюмени — камера видеонаблюдения в лифте многоквартирного дома засняла жестокое обращение с питомцем. Жительница Ново-Патрушево била таксу по голове, пока поднималась на свой этаж.

«Ее собака часто гадит в лифте, но хозяйка за ней ничего никогда не убирает. На просьбы убрать экскременты таксы отвечает, что ей по фигу. Насколько часто она бьет животное — не знаю», — рассказала соседка.

Жильцы специально распространили запись, чтобы привлечь женщину к ответственности и спасти собаку. Тюменке грозит наказание за жестокое обращение с животным — от штрафа до ареста, если будет доказано, что она умышленно причиняла питомцу боль.

До этого в Люберцах задержали мужчину, который жестоко избил хаски. По его словам, собака забежала на территорию пункта приема металлолома и напала на курицу. Мужчина взял палку и попытался отогнать животное.

Происходящее заметила женщина, она обратилась в полицию. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностировали перелом черепа. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемому может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

