Точный удар сжег сухогруз в порту Одессы: удары по Украине 29 апреля

ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Сколько БПЛА запустила Россия в ночь на 29 апреля, где были удары, какие цели поражены?

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 апреля Россия запустила по целям на Украине 171 ударный БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас», которые запускали с различных площадок на территории России.

ВСУ подтверждают попадания 12 ударных БПЛА в 10 районах, а также падение «обломков» беспилотников в 12 районах. Эти данные могут быть неполными и неточными.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили об атаках беспилотников в Сумской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях. В Днепропетровске реактивная «Герань» поразила неизвестную цель в районе речного порта около 10:17, сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что за судно поразили в порту Одессы 29 апреля, где был удар в Измаиле

Лебедев сообщает, что Одесская область за сутки получила около 10 ударов «Геранями» и другими российскими БПЛА.

Под ударом ночью оказались Измаил, Килия и порт Одессы.

«На Измаил и окрестности обрушились три волны „Гераней“ общим количеством до 50 штук. В городе возникли пожары. Под ударом была портовая инфраструктура», — сообщают «Хроники Гераней».

Украинские СМИ поспешили заявить, что под удар России попала районная больница. Лебедев указывает, что реальной целью была расположенная по соседству в/ч 1499 Измаильского полка морской охраны.

В 02:18 под удар попал важный логистический коридор Килия, где работает переправа с румынского берега Дуная.

В порту Одессы под удар попало торговое судно.

«На рейде Одессы горит торговое судно. Взрыв произошел в 10:00. Как раз в это время фиксировался БПЛА в этом районе», — отмечают «Хроники Гераней».

Какой груз перевозил корабль, пока неизвестно.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал ВС РФ нанести мощный удар по украинским портам после атак ВСУ на Туапсе. По его словам, противник сознательно добивается экологической катастрофы в Черном море.

«Конечно, риск возникновения экологической катастрофы противнику „по барабану“. А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно. В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам. Давно пора сровнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО. И тут все средства хороши, включая, может быть, самые необычные, если [до них] не доходит. Недавно предлагали ядерную боеголовку снять с большой ракеты», — отметил Дандыкин.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 29 апреля, подробности

«Хроники Гераней» отмечают атаку ВС РФ на Харьков и его окрестности.

«Было как минимум две цели. На месте ударов возник пожар. Также в Харьковской области под „Молниевый“ дождь снова попал Богодухов», — указывает канал.

Мэр Харькова подтвердил, что «Молния» поразила АЗС в Харькове. Всего, по данным «Хроники Гераней», за сутки в Харькове нанесено не менее шести ударов корректируемыми авиабомбами, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум 52 удара БПЛА «Герань»/БМ-35/V2U/«Молния».

В Сумской области под ударом были Шостка, Ямполь и Воронеж. Их атаковали «Герани» и «Торнадо-С». За сутки нанесено не менее шести ударов корректируемыми авиабомбами, пять ударов РСЗО/ОТРК и как минимум 40 ударов БПЛА.

«Во всех перечисленных населенных пунктах возникли пожары. Пока без деталей», — указывают «Хроники Гераней».

