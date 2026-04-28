Задержан мэр Уфы Мавлиев: что известно, в чем его обвиняют, кто отец

28 апреля ФСБ задержала мэра Уфы Ратмира Мавлиева прямо на рабочем месте. Что об этом известно, чем известен Мавлиев, как связан с руководством Башкирии, кто его отец?

Что известно о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Сотрудники ФСБ задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева на рабочем месте. Вместе с ним задержаны также два его заместителя — Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев, а также директор санатория «Радуга».

Уфимская администрация продолжает работать в штатном режиме, обязанности Мавлиева принял на себя вице-мэр.

По данным СМИ, причиной задержания Мавлиева стала продажа земельного участка, принадлежавшего санаторию «Радуга». В марте сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Айгуль Винниковой, которую подозревают в махинациях с землей этого санатория.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что Ратмир Мавлиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его заместителей и директора санатория «Радуга» также подозревают в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города Уфы. Так в 2025 году глава администрации, используя свои полномочия, потребовал взятку за общее покровительство. Речь шла о приобретении указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города. Преступная деятельность выявлена и пресечена следователями следственного управления СК России по Республике Башкортостан», — заявили в Следственном комитете.

Кто такой Ратмир Мавлиев, биография мэра Уфы

Мавлиев занимает пост мэра Уфы с марта 2022 года. В марте 2019 года в возрасте 29 лет он возглавил администрацию Нефтекамска. В 32 года он стал самым молодым главой столицы Башкирии, после того как в городе за полтора года сменилось трое градоначальников.

«Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не просто „сити-менеджер“, как его представляют. Он член богатейшего башкирского клана, сын нефтекамского [бизнесмена] Рафила Мавлиева. Хозяева Нефтекамска», — подчеркивает автор Telegram-канала Win-Win.

Отец задержанного главы Уфы в начале 1990-х был начальником полиции города Агидель и помощником главы МВД Башкортостана. По данным СМИ, в 1995 году он ушел в бизнес и к 2000-м годам стал владельцем группы компаний «Абсолют», которая включает несколько крупных торговых центров Нефтекамска («Солнечный», «Великан», «Дуслык», «Олимп», «Урал»), местные телеканалы, центральный городской парк «Гулливер» и охотничьи угодья площадью в несколько тысяч гектаров. Рафил Мавлиев успел побывать депутатом Нефтекамского городского и районного советов, а также баллотировался в Госдуму от партии «Правое дело».

Активы Рафила Мавлиева оцениваются в 4 млрд руб. — такая сумма стала известна в ходе бракоразводного процесса с его бывшей женой Эльвирой, матерью Ратмира.

Какое наказание грозит Ратмиру Мавлиеву

По инкриминируемым коррупционным статьям мэру Уфы может грозить до 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Взятка в 13 млн рублей считается особо крупной. За это Мавлиеву и соучастникам может грозить от 8 до 15 лет колонии особо строгого режима плюс штраф кратный сумме взятке. В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых будет наложен арест. Если будут вскрыты дополнительные эпизоды взяток, то мэру грозит до 20 лет лишения свободы», — считает Багатурия.

