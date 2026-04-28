28 апреля 2026 в 13:04

Стало известно, что может грозить мэру Уфы за расхищение земель и коррупцию

Адвокат Багатурия: мэру Уфы грозит до 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф

Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, который ранее был задержан по подозрению в совершении должностных и коррупционных преступлений, может грозить до 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого будет наложен арест.

Такая взятка в 13 млн рублей [в виде услуг имущественного характера за незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тыс. квадратных метров, которую намерен был получить мэр Уфы], считается особо крупной. За это Мавлиеву и соучастникам может грозить от 8 до 15 лет колонии особо строгого режима плюс штраф кратный сумме взятке. В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых будет наложен арест. Если будут вскрыты дополнительные эпизоды взяток, то мэру грозит до 20 лет лишения свободы, — сказал Багатурия.

Ранее Мавлиева доставили в здание СУ Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Следственные действия могут быть связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга».

