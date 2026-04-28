28 апреля 2026 в 11:15

«Коммерсант-Уфа»: мэра Уфы Мавлиева доставили в СКР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Коммерсант -Уфа» передает, что главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в здание СУ Следственного комитета России по Башкирии на Петропавловской улице. По словам источников издания, следственные действия могут быть связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга».

До этого, как пишет издание со ссылкой на «Пруфы», стало известно о возбуждении дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой. Ее, как говорится в публикации, подозревают в махинациях с землей санатория.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

До этого Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей и акции четырех предприятий, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Он использовал свое положение для завладения государственными землями.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

