Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей и акции четырех предприятий, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-парламентарий нарушил антикоррупционное законодательство, используя свой статус для завладения государственными землями.

Суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву, в размере 18 млрд рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона, — говорится в сообщении.

Исаев с 2007 по 2011 год входил в комитет по строительству и земельным отношениям. Он завладел более чем 615 гектарами земли, выкупленными подконтрольным ему ООО «Статус» по льготной цене 15 млн рублей. Взамен он обещал построить социнфраструктуру, но позже отказался.

На незаконные доходы он реализовал девелоперские проекты: ЖК «Европея», «Немецкая деревня» и гостиницу Marriott, записав часть активов на родственников. Иск Генпрокуратуры также касается долей в Газтрансбанке и других компаниях.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего главу Вагайского поселения Тюменской области к пяти годам колонии строгого режима, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, чиновник получил 1,7 млн рублей взятки от бизнесмена за фиктивную приемку работ по благоустройству.