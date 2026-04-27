27 апреля 2026 в 22:55

Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата

Суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей экс-депутата ГД Исаева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей и акции четырех предприятий, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-парламентарий нарушил антикоррупционное законодательство, используя свой статус для завладения государственными землями.

Суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву, в размере 18 млрд рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона, — говорится в сообщении.

Исаев с 2007 по 2011 год входил в комитет по строительству и земельным отношениям. Он завладел более чем 615 гектарами земли, выкупленными подконтрольным ему ООО «Статус» по льготной цене 15 млн рублей. Взамен он обещал построить социнфраструктуру, но позже отказался.

На незаконные доходы он реализовал девелоперские проекты: ЖК «Европея», «Немецкая деревня» и гостиницу Marriott, записав часть активов на родственников. Иск Генпрокуратуры также касается долей в Газтрансбанке и других компаниях.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего главу Вагайского поселения Тюменской области к пяти годам колонии строгого режима, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, чиновник получил 1,7 млн рублей взятки от бизнесмена за фиктивную приемку работ по благоустройству.

Генпрокурор США озвучил наказание для стрелявшего на ужине с Трампом
Украинский министр вывал на «ковер» израильского посла
От язвы до непобедимых бактерий: чем опасно самолечение. Ликбез от врача
Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле
Люди погибли при столкновении двух поездов в Индонезии
«Платите, Европа»: Зеленский шокировал западные страны новой выходкой
Силы ПВО сбили «птичек» ВСУ над тремя регионами и одной акваторией России
Когда придут пенсии в мае, кто получит в два раза больше — полный разбор
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь
В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату
Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве
Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим
Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности
Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

