28 апреля 2026 в 12:13

Названа причина задержания мэра Уфы

Мэра Уфы задержали по подозрению в должностных преступлениях и коррупции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по подозрению в совершении должностных и коррупционных преступлений, сообщает СК России. По данным ведомства, задержание связано с изъятие земельного участка площадью свыше 1,3 тыс. квадратных метров на территории одного из санаториев.

В 2025 году глава администрации <...> потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города, — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в превышении должностных полномочий. Следователи провели обыски и первые допросы.

Ранее Мавлиева доставили в здание СУ Следственного комитета России по Башкирии на Петропавловской улице. Также появилась информация, что администрация Уфы и городские службы продолжают работать в штатном режиме. В пресс-службе заверили, что ничего не знают о задержании Мавлиева.

Регионы
Уфа
Башкортостан
Следственный комитет
