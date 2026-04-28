В мэрии Уфы ответили на сообщения о задержании главы города

В мэрии Уфы ответили на сообщения о задержании главы города Власти Уфы заявили о штатной работе администрации

Администрация Уфы продолжает работу в штатном режиме на фоне сообщений о возможном задержании мэра Радмира Мавлиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Власти города заявили, что не обладают информацией о задержании.

Администрация города Уфы и все городские службы работают в штатном режиме. Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем, — сказали в пресс-службе.

Ранее «Коммерсант-Уфа» писал, что главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в следственный отдел республиканского СУ СК России на Петропавловской улице. По словам источников издания, дело может быть связано с продажей земельного участка санатория «Радуга».

