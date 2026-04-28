Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:38

В мэрии Уфы ответили на сообщения о задержании главы города

Власти Уфы заявили о штатной работе администрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация Уфы продолжает работу в штатном режиме на фоне сообщений о возможном задержании мэра Радмира Мавлиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Власти города заявили, что не обладают информацией о задержании.

Администрация города Уфы и все городские службы работают в штатном режиме. Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем, — сказали в пресс-службе.

Ранее «Коммерсант-Уфа» писал, что главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в следственный отдел республиканского СУ СК России на Петропавловской улице. По словам источников издания, дело может быть связано с продажей земельного участка санатория «Радуга».

До этого прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

Регионы
Башкирия
Уфа
мэры
задержания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.