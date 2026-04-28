Соловьев против Бони. Итоги прямого эфира: извинения, деньги Запада, Путин

Журналист Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня провели диалог в прямом эфире. Каковы итоги «противостояния», прозвучали ли извинения, замешаны ли в истории деньги Запада, что сказали о президенте России Владимире Путине?

Извинился ли Соловьев перед Боней

Утром 28 апреля в рамках спецэфира «Полный контакт» на «Соловьев Live» журналист поговорил с Боней по видеосвязи, был озвучен ряд тезисов по наболевшим темам.

Соловьев начал свою речь с извинений за резкие слова в адрес Бони, которые прозвучали ранее на российском телевидении.

«Доброе утро, прекрасно выглядите. <...> Я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. <...> Мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — сказал журналист.

По словам телеведущего, его негодование было спровоцировано в первую очередь не самим обращением Бони, ранее растиражированным в Сети, а «начальным посылом» блогера в адрес Путина со словами «вас боятся». Журналист подчеркнул, что не отрицает важность тем, о которых ранее говорила Боня.

«Вы стали перечислять <...> блогеров, артистов. „Вас боятся“. Вот это вызвало у меня бешенство. <...> Потому что Путина в России народ любит, а не боится», — заявил Соловьев.

Боня в ответ поблагодарила Соловьева за извинения. «Я не ожидала, что у нас будет, скажем так, приятный диалог», — добавила она.

Ранее Боня опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором затронула несколько тем, важных, по ее мнению, для общественной повестки. Соловьев после раскритиковал Боню, обвинил в попытках раскачать ситуацию в стране, призвал признать ее иноагентом и обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность блогера. В ответ Боня пригрозила журналисту коллективным иском, заявив в том числе о «женоненавистничестве».

Виктория Боня

Боня — проект Кремля или Запада?

По мнению Бони, важно, что благодаря ее высказыванию поднимаются актуальные проблемные вопросы, в том числе вокруг налетов украинских БПЛА в сторону Туапсе, наводнения в Дагестане и других.

Соловьев в ходе эфира отметил: «Все темы, о которых вы говорите, ни одно западное издание не подняло. Из вашей речи они все — так же, как наши оппозиционеры, — вытащили только одно: Путина „боятся“, а вы (Боня. — NEWS.ru) — кремлевский проект, который пытается сказать, что это „бояре плохие“».

Боня заявила, что транслировала мнение «миллионов россиян». Она попросила Соловьева проговорить, что у них не было никаких предварительных договоренностей на текущий эфир.

«У нас по определению нет и не может быть никакого сценария», — ответил журналист.

«Вы действительно считаете, что Запад мне проплатил, чтобы я сделала это обращение?» — продолжила блогер. Соловьев объяснил, что высказал такое предположение исходя из прежнего инцидента, когда Боню разыграли российские пранкеры Вован и Лексус.

«Никаких сценариев не было, никто мне не платил», — подытожила блогер.

Виктория Боня

Что еще обсудили Соловьев и Боня, итоги эфира

Боня подчеркнула, что не высказывается о внешней политике. По ее мнению, сейчас лучше сконцентрироваться на вопросах, которые беспокоят людей внутри страны.

Участники эфира обсудили гипотетическую возможность создать совместную платформу для обсуждения наиболее острых тем. Блогер оценила возможность использовать рупор в лице Соловьева, чтобы конкретные проблемы «были услышаны».

Также Боня затронула вопрос «женоненавистничества», подразумевая резкие высказывания в ее адрес со стороны ряда небезызвестных лиц. Соловьев в ответ заявил: «Любая мизогиния омерзительна, но также смешно, когда начинают вытаскивать [тезис] „это [происходит так,] потому что я женщина“».

Телеведущий выразил мнение, что Боню «накачали те люди, которым важно это вытащить», и стали подсказывать «ложные ответы».

В завершение блогер еще раз поблагодарила Соловьева за диалог. Телеведущий в свою очередь сказал: «Вика молодец».

Читайте также:

Атака ВСУ на Туапсе 28 апреля: пожары, погибшие, что известно к утру

«Герань» разнесла штаб СБУ в Николаеве: удары по Украине 28 апреля

Почему не работает Telegram сегодня, 28 апреля: сбои, полная блокировка