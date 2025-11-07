Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире

Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» на канале ITV Кейт Гаррауэй была вынуждена прервать прямой эфир и принести извинения перед зрителями за высказывание члена британского парламента Роберта Дженрика, передает The Mirror. Политик использовал нецензурную лексику.

Во время обсуждения случайного освобождения двух преступников из тюрьмы Дженрик раскритиковал министра за то, что тот не уведомил общественность о судебной ошибке до появления соответствующих сообщений в СМИ. Гаррауэй предположила, что министр мог воздержаться от комментариев до официального подтверждения, однако политик не согласился с этим мнением, используя в эфире резкие выражения.

«Кейт, сейчас раннее утро, и ваши зрители еще завтракают, но это — простите за выражение — полная *** [чушь]», — выругался Дженрик. «Не используйте такие выражения, потому что из-за вас у нас у всех будут неприятности», — отчитала она гостя.

