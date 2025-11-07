Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:18

Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире

Ведущая Кейт Гаррауэй осадила выругавшегося в эфире политика Роберта Дженрика

Кейт Гаррауэй Кейт Гаррауэй Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» на канале ITV Кейт Гаррауэй была вынуждена прервать прямой эфир и принести извинения перед зрителями за высказывание члена британского парламента Роберта Дженрика, передает The Mirror. Политик использовал нецензурную лексику.

Во время обсуждения случайного освобождения двух преступников из тюрьмы Дженрик раскритиковал министра за то, что тот не уведомил общественность о судебной ошибке до появления соответствующих сообщений в СМИ. Гаррауэй предположила, что министр мог воздержаться от комментариев до официального подтверждения, однако политик не согласился с этим мнением, используя в эфире резкие выражения.

«Кейт, сейчас раннее утро, и ваши зрители еще завтракают, но это — простите за выражение — полная *** [чушь]», — выругался Дженрик. «Не используйте такие выражения, потому что из-за вас у нас у всех будут неприятности», — отчитала она гостя.

Ранее во время прямого эфира новостей на телеканале KCBS-TV ведущий Хуан Фернандес испытал сильный шок из-за серьезной аварии. Он наблюдал в режиме реального времени за погоней полиции и потерял способность говорить из-за увиденного. Его соведущая Сьюзи Су сохранила спокойствие и продолжила вести передачу, объяснив зрителям произошедшее.

Великобритания
политики
прямой эфир
нецензурная лексика
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.