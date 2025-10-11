Крыса ворвалась в прямой эфир телеканала Во время эфира канала Al Jazeera на стол ведущей выбежала крыса

В лондонской студии телеканала Al Jazeera во время прямого эфира крыса пробежала по столу и испугала ведущую программы. При этом данный эпизод вызвал восторженную реакцию у зрителей в комментариях.

Кто-то предположил, что, возможно, кадры были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Однако сообщается, что грызун был настоящим.

По информации британских СМИ, крупные городские центры Великобритании и Соединенных Штатов переживают стремительное увеличение численности крыс. Как сообщают журналисты, данная ситуация вызывает у населения серьезную тревогу. За последние годы количество обращений за профессиональной помощью возросло на 20%. Общая численность грызунов, по разным оценкам, составляет от 10 до 120 млн особей.

Также сообщалось о случае, когда крыса проехалась на капоте автомобиля в Москве. Транспортное средство было припарковано на Долгопрудной аллее. Через некоторое время водитель сел в машину и выехал на загруженную трассу. На кадрах видно, как в этот момент из-под капота выполз грызун. Он спокойно расположился под лобовым стеклом, и присутствие человека, по всей видимости, не вызвало у него испуга. Водитель успел снять необычное происшествие на свой телефон.