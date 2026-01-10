Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 08:15

Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!

Легкий салат: рецепт без майонеза Легкий салат: рецепт без майонеза Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат отлично стимулирует пищеварение и помогает организму отойти от праздников. А главное — готовится очень быстро.

Вам необходимо взять 200 граммов отваренных или обжаренных на сухой сковороде креветок, половинку красного грейпфрута, очищенного от пленок и нарезанного кубиками, 100 граммов руколы или любого микса салатных листьев, 1/2 авокадо (тоже нарезанного кубиками) и 1/2 красной луковицы, нарезанной тонкими перьями.

Для заправки смешайте 2 столовые ложки свежевыжатого сока грейпфрута (вторую половинку фрукта как раз пустите на сок), 1 чайную ложку меда (или кленового сиропа) и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Соедините все ингредиенты в миске и заправьте непосредственно перед подачей.

  • Низкокалорийный совет: если хотите, чтобы салат был более сытным, добавьте немного семян чиа или кунжута.

Смотрите рецепт идеального пышного омлета на сковороде у нас на сайте.

салаты
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
продукты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии рассказали о тайном проекте с ядерным оружием
Пушков уличил Каллас в лживых обвинениях
За два часа над Россией сбили восемь БПЛА
Стало известно количество попыток США провести санкции против России
Пять штатов США подали иск против администрации Трампа
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Юрист раскрыл детали штрафов за переводы денег на карту
Киеву предрекли превращение в «город-призрак» после заявления Кличко
В Госдуме рассказали, что делать с новогодней елкой после праздников
Непогода в Москве срывает планы авиапассажиров
Роботы заменят мигрантов на стройках? Кого ИИ оставит без работы в 2026-м
Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
Рубль был признан эталоном защиты от фальшивок
Гол Овечкина дал «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ
Стала известна дата нового заседания СБ ООН по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Россиянам объяснили, куда лучше сдать елку после новогодних праздников
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.