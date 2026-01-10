Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!

Семья и жизнь

Этот салат отлично стимулирует пищеварение и помогает организму отойти от праздников. А главное — готовится очень быстро.

Вам необходимо взять 200 граммов отваренных или обжаренных на сухой сковороде креветок, половинку красного грейпфрута, очищенного от пленок и нарезанного кубиками, 100 граммов руколы или любого микса салатных листьев, 1/2 авокадо (тоже нарезанного кубиками) и 1/2 красной луковицы, нарезанной тонкими перьями.

Для заправки смешайте 2 столовые ложки свежевыжатого сока грейпфрута (вторую половинку фрукта как раз пустите на сок), 1 чайную ложку меда (или кленового сиропа) и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Соедините все ингредиенты в миске и заправьте непосредственно перед подачей.

Низкокалорийный совет: если хотите, чтобы салат был более сытным, добавьте немного семян чиа или кунжута.

