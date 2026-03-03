Зимняя Олимпиада — 2026
Кулинарный символ Чувашии: готовим хуплу — большой пирог с сочной начинкой

Чувашский пирог Чувашский пирог Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хуплу традиционно готовят для самых дорогих гостей. Этот пирог отличается внушительными размерами и сочной начинкой.

Сначала ставим тесто. В 250 мл теплого молока разведите столовую ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. В миску просейте 500 г муки, добавьте яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, чайную ложку соли и дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто и уберите его в теплое место на полтора часа.

Начинка делается просто, но есть нюанс: все ингредиенты режутся очень мелко. Возьмите 500 г жирной свинины или баранины, 400 г картофеля и две крупные луковицы. Все это порубите мелкими кубиками, смешайте, щедро посолите и добавьте чайную ложку черного перца.

Тесто подошло — делим его на две части: побольше и поменьше. Большую раскатываем в круг, выкладываем на противень так, чтобы края свисали. Распределяем начинку, сверху раскладываем кусочки сливочного масла (30 г). Накрываем вторым раскатанным пластом, красиво защипываем края косичкой и делаем дырочку в центре, чтобы пар выходил.

Выпекаем при 180 °C час. Если верх слишком быстро румянится, прикройте фольгой. Готовый пирог смажьте маслом и обязательно накройте полотенцем минут на 15 — тогда корочка станет мягкой, а разрезать пирог будет одно удовольствие.

  • Совет: за 15 минут до готовности влейте в отверстие в центре пирога 3 ст. л. мясного бульона, это сделает начинку невероятно сочной и наваристой.

Посмотрите рецепт татарского пирога зур бэлиш на нашем сайте.

