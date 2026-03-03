Взяла тонкий лаваш и немного фарша — и на столе румяный рулет, который просят приготовить снова. Ужин за 20 минут

Беру тонкий лаваш, мясной фарш и яйцо — и сооружаю бомбически вкусный рулет, после которого доставку еды заказывать больше не хочется. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, ужина или перекуса. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается настоящий кулинарный шедевр: сочная мясная начинка, пропитывающая лаваш, и румяная корочка с кунжутом. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий снаружи, мягкий внутри рулет с ароматным фаршем, луком и чесноком, который буквально тает во рту. Блюдо настолько сытное и аппетитное, что нравится всем без исключения, а готовится проще простого.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого армянского лаваша, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 1 ч. л. растительного масла, 1 ч. л. кунжута, 2 ст. л. воды, соль и перец по вкусу. Лук и чеснок измельчите, смешайте с фаршем, добавьте 1 яйцо, соль и перец. Распределите начинку тонким слоем по лавашу, отступая от краев 1,5 см. Сверните рулет, разрежьте на порции, выложите в форму, смазанную маслом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом, влейте на дно воду. Запекайте при 180 °C 45 минут.

