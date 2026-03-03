Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:31

Заменит все салаты на праздничном столе: рулет из лаваша с начинкой «Красное море»

Фото: D-NEWS.ru
Рулет из лаваша с начинкой «Красное море» по мотивам популярного салата с крабовыми палочками легко заменит все салаты на праздничном столе, а готовится максимально просто!

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 200 г крабовых палочек, 1 крупный помидор, 1 сладкий болгарский перец (желательно красный или оранжевый), 2-3 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу, зелень по желанию.

Рецепт: крабовые палочки разморозьте и тонко разберите на волокна. Помидор и перец нарежьте очень мелкими кубиками. Чеснок измельчите или выдавите через пресс. В миске смешайте крабовые волокна, помидоры, перец, чеснок и майонез. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Лаваш разверните на столе. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша, оставляя свободными края 1-2 см. Плотно сверните лаваш в рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить постный картофельный салат.

Проверено редакцией
