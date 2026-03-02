Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками: лакомство из простых продуктов

Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками и корицей. Это лакомство из простых продуктов напоминает яблочный штрудель, но готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 2-3 крупных сладких яблока, 2-3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. меда.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке или нарежьте очень мелкими кубиками. В сковороде разогрейте 1 ст. л. масла, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 5-7 минут до мягкости, в конце добавьте мед. Снимите с огня и дайте начинке немного остыть. Лаваш разверните на столе. Равномерно распределите яблочную начинку по всей поверхности лаваша, отступая от краев 1-2 см. Плотно сверните лаваш в рулет. Смажьте рулет сверху растительным маслом для хрустящей корочки. Выложите рулет на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета.

