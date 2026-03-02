Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 06:46

Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками: лакомство из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками и корицей. Это лакомство из простых продуктов напоминает яблочный штрудель, но готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 2-3 крупных сладких яблока, 2-3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. меда.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке или нарежьте очень мелкими кубиками. В сковороде разогрейте 1 ст. л. масла, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 5-7 минут до мягкости, в конце добавьте мед. Снимите с огня и дайте начинке немного остыть. Лаваш разверните на столе. Равномерно распределите яблочную начинку по всей поверхности лаваша, отступая от краев 1-2 см. Плотно сверните лаваш в рулет. Смажьте рулет сверху растительным маслом для хрустящей корочки. Выложите рулет на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить постные кабачково-чесночный оладьи.

Проверено редакцией
Читайте также
Нут в пост: от хумуса до десерта — как турецкий горох разнообразит меню
Семья и жизнь
Нут в пост: от хумуса до десерта — как турецкий горох разнообразит меню
Постные яблочные оладьи на минералке: ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится
Общество
Постные яблочные оладьи на минералке: ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
Общество
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Общество
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Пирожки с капустой по-татарски: готовим вкусные и сытные бэккены
Семья и жизнь
Пирожки с капустой по-татарски: готовим вкусные и сытные бэккены
Великий пост
рецепты
выпечка
рулеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране
«Будут погибать»: в США предположили исход конфликта с Ираном
Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян
Мужчинам рассказали, о чем договариваться с женой до начала развода
В Британии официально прокомментировали атаку на свою кипрскую базу
Центр Ирана содрогнулся от мощных взрывов
«Я добрался первым»: Трамп остро прокомментировал смерть Хаменеи
Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки
Трамп открестился от простых иранцев
Израиль объявил охоту на высокопоставленных командиров «Хезболлы»
«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма
Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков
Финансист ответил, какими будут курсы доллара и евро в марте
«Настоящий суперфуд»: раскрыто неожиданное свойство ячневой крупы
Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ
Итальянский министр позорно сбежал из Дубая, заплатив втридорога за билет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта
Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально
Семья и жизнь

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.